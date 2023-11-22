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17:40 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Снег и гололед прогнозируют в ближайшее время на Кубани

На Кубани ожидается снег и гололед. Синоптики прогнозируют резкое похолодание в регионе до конца суток 22 ноября и в течение суток 23 ноября.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +12° 2 м/с 94% 753 мм рт. ст. +13°
Источник: KrasnodarMedia.su

По краю возможно сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также сильные гололедно-изморозевые отложения. Удар стихии не затронет Черноморское побережье.

Для обеспечения максимальной безопасности во время неблагоприятной погоды, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендует следующее:

Если мокрый снег начинает налипать, будьте осторожны на улице, обращайте внимание на состояние воздушных линий электропередач. Если вы заметили обрыв линий электропередач, срочно звоните в экстренные службы.

При возникновении проблемы с энергоснабжением, газоснабжением, водоснабжением или отоплением, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам экстренных служб «01» — единый номер спасения и «101» — с мобильных телефонов.

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