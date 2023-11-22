17:40 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Снег и гололед прогнозируют в ближайшее время на Кубани
На Кубани ожидается снег и гололед. Синоптики прогнозируют резкое похолодание в регионе до конца суток 22 ноября и в течение суток 23 ноября.
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По краю возможно сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также сильные гололедно-изморозевые отложения. Удар стихии не затронет Черноморское побережье.
Для обеспечения максимальной безопасности во время неблагоприятной погоды, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендует следующее:
Если мокрый снег начинает налипать, будьте осторожны на улице, обращайте внимание на состояние воздушных линий электропередач. Если вы заметили обрыв линий электропередач, срочно звоните в экстренные службы.
При возникновении проблемы с энергоснабжением, газоснабжением, водоснабжением или отоплением, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам экстренных служб «01» — единый номер спасения и «101» — с мобильных телефонов.