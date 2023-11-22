В Омске назвали адреса, где снесут самовольно установленные шлагбаумы

Как следует из текста документа, самовольно размещенным имуществом признаются шлагбаумы по следующим адресам:
— возле дома по ул. Туполева, 2, к. 1 (Кировский округ);
— возле дома по бульвару Архитекторов, 4 (Кировский округ);
— возле дома по ул. Молодова, 21 (Ленинский округ);
— возле корпуса СибАДИ по ул. П. Некрасова, 10 (Центральный округ);
— возле дома по ул. Орджоникидзе, 13 (Центральный округ).
Все эти шлагбаумы должны быть добровольно вынесены и (или) демонтированы в срок до 1 декабря 2023 года. Если же этого не произойдет, их ликвидируют принудительно — до 15 декабря 2023 года, после чего увезут на территорию площадки по ул. Каховская, 3, к.2. также указано в документе.