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17:37 (мск), источник: СуперОмск

В Омске назвали адреса, где снесут самовольно установленные шлагбаумы

В Омске в ближайшее время снесут пять самовольно установленных шлагбаумов, соответствующий приказ подписал в среду, 22 ноября 2023 года, директор департамента контроля администрации города Омска Алексей Задорожный.

Как следует из текста документа, самовольно размещенным имуществом признаются шлагбаумы по следующим адресам:

— возле дома по ул. Туполева, 2, к. 1 (Кировский округ);

— возле дома по бульвару Архитекторов, 4 (Кировский округ);

— возле дома по ул. Молодова, 21 (Ленинский округ);

— возле корпуса СибАДИ по ул. П. Некрасова, 10 (Центральный округ);

— возле дома по ул. Орджоникидзе, 13 (Центральный округ).

Все эти шлагбаумы должны быть добровольно вынесены и (или) демонтированы в срок до 1 декабря 2023 года. Если же этого не произойдет, их ликвидируют принудительно — до 15 декабря 2023 года, после чего увезут на территорию площадки по ул. Каховская, 3, к.2. также указано в документе.

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В Омске назвали адреса, где снесут самовольно установленные шлагбаумы
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