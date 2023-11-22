18:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 22 ноября
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Путин предложил продлить мораторий на проверки бизнеса
Исключение, по словам президента, должно быть сделано только для объектов чрезвычайно высокого риска.
Совет Федерации одобрил закон о бюджете РФ на ближайшие три года
Доходы бюджета в 2024 году составят 35,065 трлн рублей, в 2025 году — 33,552 трлн рублей, в 2026-м — 34,051 трлн рублей. Расходы прогнозируются на уровне 36,66 трлн рублей, 34,382 трлн рублей и 35,587 трлн рублей соответственно.
В Ульяновской области пассажирский поезд столкнулся с тепловозом
Пострадали 25 человек.
Певец Шарлот задержан за сожжение паспорта РФ
Певец назвал причиной «осечку в понимании происходящего».
Путин объявил 2024 год в России Годом семьи
Целями решения обозначены популяризация государственной политики в сфере защиты семьи и сохранение традиционных семейных ценностей.