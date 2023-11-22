Ожидается сильный дождь: в ДЧС обратились к алматинцам

По прогнозам синоптиков, завтра в Алматы ожидается сильный дождь. В городе объявлено штормовое предупреждение.
В ДЧС призвали водителей корректировать маршруты своего движения, снижать скорость автомобиля, включать аварийные огни, а по возможности, переждать сильный дождь, оставшись дома или в закрытом помещении.
Владельцам частных домов в ДЧС советуют принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.
Если дождь застал вас на улице:
«Пешеходам также необходимо проявлять осторожность, помните, что вас не видно во время дождя», — говорится в обращении ДЧС.
Напомним, также из-за плохих погодных условий к алматинцам ранее обратились в управлении развития коммунальной инфраструктуры.
«По прогнозу РГП “Казгидромет”, в городе Алматы в период 23 ноября, а также 29 и 30 ноября ожидается ухудшение погодных условий: усиление ветра, возможны осадки с переходом в мокрый снег, понижение температуры воздуха до −3 градусов. На дорогах и тротуарах прогнозируются гололедные явления», — рассказали в ведомстве.
В управлении отметили, что на проезжей части дорог возможно возникновение обледенений и накатов. В связи с этим водителей призывают быть предельно внимательными. Добавим, на сайте РГП «Казгидромет» говорится, что температура воздуха завтра в Алматы составит +5…+7 градусов, скорость ветра — 2−7 м/с.