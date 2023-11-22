20:32 (мск), новости Казахстана, источник: EL.kz
Штормовое предупреждение объявлено по всему Казахстану
Штормовое предупреждение объявили синоптики во всех регионах республики, передает El.kz.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
По информации РГП «Казгидромет», 23 ноября в Астане ожидаются гололед, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15−20, временами 23−28 м/с.
В Алматы — временами сильный дождь, туман.
В Шымкенте ночью и утром временами ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь).
Ночью юге области Абай ожидается туман, на севере, западе области — гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, в центре, на юге области 15−20 м/с, порывы 25 м/с.
В Акмолинской области — гололед. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман.
Ночью на юге, востоке Актюбинской области ожидается гололед, в северной половине области — метель. Ветер западный, юго-западный ночью 15−20, на севере области временами 23−28 м/с, днем на севере, востоке области — порывы 15−20 м/с.
На юге, востоке Алматинской области ожидается сильный дождь, в горных районах области временами — сильные осадки (дождь, снег). В горных районах области — туман. Ветер северо-западный, на юге, востоке области — порывы 18−23, временами 28 м/с.
На западе, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный ночью на большей части области — порывы 15−20 м/с.
Ночью на юге Восточно-Казахстанской области — туман. Ветер юго-восточный, южный на севере, юго-востоке области 15−20, порывы 23 м/с.
В Жамбылской области ожидается ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах 15−20, порывы 23−28 м/с, на юго-западе области временами 30 м/с и более.
Днем в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер юго-западный, на северо-востоке области 15−20, временами порывы 23−28 м/с.
В Западно-Казахстанской области на северо-востоке, востоке сохранится метель. На западе области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9−14 м/с, ночью на севере, востоке, юге области — порывы 15−20 м/с.
Ночью на востоке Карагандинской области ожидается гололед. Ветер южный, юго-западный ночью на западе области — порывы 15−20 м/с, днем на большей части области — порывы 15−20, временами 23−28 м/с.
В Костанайской области ожидаются гололед, туман, метель. Ветер юго-восточный, южный 15−20, порывы 23 м/с.
В Кызылординской области ожидается ветер юго-западный 15−20 м/с.
Днем на севере Мангистауской области ожидаются сильные осадки (снег, дождь). Ветер северо-западный, ночью на севере, северо-западе, днем на большей части области — порывы 15−20 м/с.
На севере, юге, востоке Павлодарской области ожидается гололёд. Ветер юго-западный днем на западе, юге области 15−20, порывы 23 м/с.
На большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15−20, порывы 23−28 м/с, на юге, западе области временами 30 м/с и более.
Ночью и утром в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге области туман.
На севере, востоке области Улытау ожидается гололед. Ветер юго-западный на большей части области — порывы 15−20, днем временами 25 м/с.