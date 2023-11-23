В Калининградской области ввели штрафы за склонение женщин к аборту

Согласно законопроекту, искусственное прерывание беременности — это угроза для семьи, отцовства, материнства и детства. В связи с чем женщину нельзя принуждать делать аборт через уговоры и обман. Однако в документе отмечается, что информирование врачом о состоянии здоровья женщины и наличии медпоказаний к прерыванию беременности не является склонением к аборту, передает ТАСС.
В Кодекс об административных нарушениях добавят изменения, согласно которым граждане за склонение к аборту будут оштрафованы от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, должностные лица — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, а юридические лица от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.