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09:19 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Калининградской области ввели штрафы за склонение женщин к аборту

КАЛИНИНГРАД, 22 ноября, ФедералПресс. Депутаты заксобрания Калининградской области приняли законопроект, который предусматривает штрафы от 3 тыс. до 50 тыс. рублей за склонение женщин к аборту.

Источник: Reuters

Согласно законопроекту, искусственное прерывание беременности — это угроза для семьи, отцовства, материнства и детства. В связи с чем женщину нельзя принуждать делать аборт через уговоры и обман. Однако в документе отмечается, что информирование врачом о состоянии здоровья женщины и наличии медпоказаний к прерыванию беременности не является склонением к аборту, передает ТАСС.

В Кодекс об административных нарушениях добавят изменения, согласно которым граждане за склонение к аборту будут оштрафованы от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, должностные лица — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, а юридические лица от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

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