00:19 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Что можно и нельзя делать в Родионов день 23 ноября, который называют Ледокол
Узнали приметы и запреты на Родионов день, который празднуют 23 ноября.
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Православная церковь 23 ноября вспоминает епископа Палестины Родиона и епископа в Патрасе Ераста. В народе отмечают Родионов день, или Родион-ледокол. Название возникло из-за того, что 23 ноября нельзя было выходить на лед, так как он еще не очень крепкий.
Народные приметы на 23 ноября
Ветреная погода предупреждает о резком похолодании и метелях. В том случае, если вечером заметен иней, то будет сильный снегопад. Грязь на дороге указывает на морозную зиму. Если же к 23 ноября выпало большое количество снега, то зима окажется теплой. А вот про скорое потепление говорит чириканье воробьев.
Что нельзя делать 23 ноября
Не следует планировать дальние путешествия. Кроме того, не рекомендовалось без особой надобности выходить из дома. Запрещено начинать новые дела, так как они могут обернуться неудачей. Не следует давать и брать деньги в долг. Это грозит финансовыми проблемами. Также не стоит ссориться с близкими людьми.
Что можно делать 23 ноября
По традиции, в этот день было принято ходить в церковь для освящения хлеба и соли. А еще старались съесть кусочек хлеба с солью, чтобы быть здоровыми. Приветствовалось оказание помощи нуждающимся.