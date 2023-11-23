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08:09 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Медики назвали семь продуктов, помогающих при стрессе

Специалисты «Роспотребнадзора» рассказала, какие продукты могут помочь избавиться от стресса, сообщает Zakon.kz.

Итак, эксперты рекомендуют употреблять эти семь продуктов:

  • Пшеничные отруби. Лидер по содержанию клетчатки, которая необходима для снижения стресса и тревоги.
  • Инжир. Богат клетчаткой. Кроме того, в нем много магния, который действует как релаксант для нервной системы и уменьшает беспокойство.
  • Жирная морская рыба. Благодаря жирным кислотам омега-3 снижается уровень беспокойства. Также содержит витамины группы В и D, магний и цинк — нужные вещества при стрессе.
  • Брокколи. Содержит клетчатку, магний, витамин С и фолиевую кислоту, предотвращающие симптомы депрессии. Богата сульфорафаном — имеет успокаивающие действие.
  • Темный шоколад. Наверное, наиболее популярное средство в борьбе со стрессом. Продукт активизирует выработку «гормонов счастья» и вызывает легкую эйфорию. Однако важно не увлекаться этим продуктом.
  • Кефир. Источник полезных бактерий, которые положительно влияют на функцию кишечника. Это позволяет снизить уровень тревожности. Также есть триптофан, из которого образуется серотонин.
  • Куркума. Содержит куркумин, который уменьшает воспаления и может иметь эффект антидепрессантов.

Специалисты также советуют не злоупотреблять кофеином. Его избыток провоцирует тревогу и беспокойство.

И отмечают, что плохо влияют на уровень стрессоустойчивости алкоголь, искусственные красители, консерванты и подсластители.

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