08:09 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz
Медики назвали семь продуктов, помогающих при стрессе
Специалисты «Роспотребнадзора» рассказала, какие продукты могут помочь избавиться от стресса, сообщает Zakon.kz.
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Итак, эксперты рекомендуют употреблять эти семь продуктов:
Специалисты также советуют не злоупотреблять кофеином. Его избыток провоцирует тревогу и беспокойство.
И отмечают, что плохо влияют на уровень стрессоустойчивости алкоголь, искусственные красители, консерванты и подсластители.