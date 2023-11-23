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06:14 (мск), источник: Krasnoyarskmedia

Должников смогут разыскивать по геолокации на смартфонах

Судебных приставов могут наделить правом разыскивать должника по телефону.

Источник: Кrasnoyarskmedia.ru

Директор департамента государственной политики в сфере принудительного исполнения Минюста России Владимир Ведерников сообщил о новом способе розыска должников, который хотят внедрить в России. По его словам, у судебных приставов появится право отслеживать геолокацию нарушителей закона.

Внедрить систему отслеживания по геометке, а также наделить приставов правом на создание единого досье с данными о должниках могут до 2030 года.

Геометки в смартфонах детей тоже смогут отслеживать в случаях, когда их передают другому родителю. Еще приставы смогут вскрывать помещения, если они уверены, что там скрывают ребенка, разыскиваемого в рамках исполнительного производства об отобрании и передаче ребенка.

Единое долговое досье, считает Ведерников, поможет приставам легче вычислять должников. С гражданами с долгами менее 30 тысяч рублей будут работать в другом порядке, пишет ТАСС (16+).

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