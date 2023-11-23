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06:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Столбики термометров опустятся еще ниже: в Иркутской области 23 ноября ожидается похолодание до −32

Погода в Иркутске 23 ноября 2023 года будет с температурой −14…-16.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +11° 3 м/с 62% 753 мм рт. ст. +14°
Источник: Комсомольская правда

С каждым днем в Приангарье становится холоднее, календарная зима уже близко, а об осенних куртках можно забыть до весны. Доберутся ли морозы до областной столицы? Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 23 ноября 2023 года.

Погода в Иркутске 23 ноября

— По области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, утром туман, ветер 5−10 м/с. Температура −13…-18, при облачной погоде −23…-28, а на севере Катангского района столбики термометров опустятся до −32 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Иркутске 23 ноября 2023 года будет без осадков, ветер северо-западный 2−7 м/с, температура −14…-16.

Кроме того, на Байкале возможны порывы ветра до 18 м/с, а на дорогах области снежный накат и гололед.

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