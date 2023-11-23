06:10 (мск), источник: Комсомольская правда
Столбики термометров опустятся еще ниже: в Иркутской области 23 ноября ожидается похолодание до −32
Погода в Иркутске 23 ноября 2023 года будет с температурой −14…-16.
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С каждым днем в Приангарье становится холоднее, календарная зима уже близко, а об осенних куртках можно забыть до весны. Доберутся ли морозы до областной столицы? Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 23 ноября 2023 года.
Погода в Иркутске 23 ноября
— По области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, утром туман, ветер 5−10 м/с. Температура −13…-18, при облачной погоде −23…-28, а на севере Катангского района столбики термометров опустятся до −32 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Погода в Иркутске 23 ноября 2023 года будет без осадков, ветер северо-западный 2−7 м/с, температура −14…-16.
Кроме того, на Байкале возможны порывы ветра до 18 м/с, а на дорогах области снежный накат и гололед.