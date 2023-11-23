03:29 (мск), источник: AmurMedia.ru
Решена судьба цен на бензин и дизель
В правительстве решили, что делать со стоимостью топлива.
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Правительство ответило, будет ли регулировать цены на бензин и дизель. Ранее проект о государственном контроле нефтепродуктов внесла партия ЛДПР.
Кабмин отверг инициативу регулирования цен на топливо. По словам политиков, это приведет к искажению рыночного ценообразования, снижению инвестиций в обновление НПЗ и развитие АЗС. Депутаты от ЛДПР предлагали закрепить эти полномочия за правительством.
Кроме того, в кабмине отметили, что законопроект — не более, чем пиар-ход партии, рассчитанный на необразованного избирателя. Дело в том, что установив верхний предел цены в нынешней системе, можно вызвать хронический дефицит топлива, пишут iz.ru (18+).