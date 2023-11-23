08:10 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews
Казахстанским туристам упроcтят въезд в Байконур
С 1 декабря порядок въезда в город Байконур для граждан Казахстана будет упрощен, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Космический комплекс «Байконур», в состав которого входят космодром и город Байконур, является режимным объектом. Туда можно попасть только по специальным пропускам, которые оформляют службы режима администрации и Роскосмоса.
Жители Байконура (и россияне, и казахстанцы), имеющие городскую прописку, въезжают и выезжают из города по постоянным пропускам. Для гостей предусмотрено оформление пропусков как минимум за 10−14 дней до прибытия. Для иностранцев допуск готовится службой режима в течение 45 дней.
Вопрос наращивания туристического потенциала Байконура, посещения космического комплекса казахстанцами ставится давно и не раз обсуждался на заседании межправительственной комиссии, сообщил специальный представителя президента РК на комплексе Байконур Кайрат Нуртай.
Условия оформления допуска на сам космодром Байконур, посещения объектов космодрома остаются прежними, через режимную службу Роскосмоса.