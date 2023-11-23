03:42 (мск), источник: AmurMedia.ru
В Хабаровске демонтировали незаконно установленные торговые павильоны
После вмешательства прокуратуры нестационарные торговые объекты были вывезены.
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В Хабаровске после вмешательства прокуратуры демонтированы незаконно размещенные нестационарные торговые объекты, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.
Прокуратура Индустриального района г. Хабаровска провела проверку соблюдения законодательства об исполнительном производстве.
Установлено, что в производстве судебных приставов-исполнителей находятся два исполнительных производства, возбужденных на основании решений судов об освобождении земельных участков от нестационарных торговых объектов в районе домов № 44 по ул. Суворова-ул. Краснореченская и № 118 по ул. П. Л. Морозова.
В ходе проверки исполнительных производств выявлена неполнота принимаемых судебным приставом-исполнителем мер по исполнению судебных актов.
Прокурором района руководителю Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области внесено представление. По результатам его рассмотрения нестационарные торговые объекты демонтированы и вывезены.