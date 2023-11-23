03:43 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
Очередной циклон в Хабаровске вмешался в учебный процесс
В Хабаровск 23 ноября пришел очередной циклон.
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Как сообщили в пресс-службе мэрии города, коммунальные службы приведены в полную готовность. Из-за непогоды скорректированы занятия в школах.
Учебные заведения продолжают работать в штатном режиме, но родители сами решают, пойдет ли ребенок в школу. При этом необходимо предупредить учителя о своем решении. Уроки во вторую смену пройдут по плану с сокращением времени окончания в 16:30 при условии метели. Переводить детей на дистанционное обслуживание не планируют.