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03:43 (мск), источник: МК.RU Хабаровск

Очередной циклон в Хабаровске вмешался в учебный процесс

В Хабаровск 23 ноября пришел очередной циклон.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +13° 8 м/с 58% 752 мм рт. ст. +14°
Источник: МК.RU Хабаровск

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, коммунальные службы приведены в полную готовность. Из-за непогоды скорректированы занятия в школах.

Учебные заведения продолжают работать в штатном режиме, но родители сами решают, пойдет ли ребенок в школу. При этом необходимо предупредить учителя о своем решении. Уроки во вторую смену пройдут по плану с сокращением времени окончания в 16:30 при условии метели. Переводить детей на дистанционное обслуживание не планируют.

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