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03:49 (мск), источник: МК.RU Красноярск

В Роспотребнадзоре рассказали, какие продукты нужно есть для зрения

Информация появилась в телеграм-канале красноярского ведомства.

Источник: AP 2023

Специалисты Роспотребнадзора по Красноярску дали советы, как сохранить хорошее зрение.

Во-первых, нужно потреблять лютеин. Он содержится в шпинате, чернике, брокколи, брюссельской капусте, смородине, помидорах, тыкве, кабачке и, конечно же, в морковке.

Во-вторых, для зрения необходим витамин А. Его можно получить, включив в рацион яйца, сливочное масло, овощи и оранжевые фрукты.

Также для зрения нужны полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6. Их можно получить из жирной морской рыбы, растительных масел, семечек и орехов.

Важен для организма и цинк, который участвует в поддержке состояния сетчатки, сохраняет прозрачность хрусталика и предотвращает катаракту. Для этого нужно есть бобовые — нут, горох и чечевицу.

Напротив, для глаз вредно кофе. Оно увеличивает внутриглазное давление и может ускорить развитие глаукомы. Также нельзя злоупотреблять алкоголем, жирной и сладкой пищей.

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