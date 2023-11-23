03:49 (мск), источник: МК.RU Красноярск
В Роспотребнадзоре рассказали, какие продукты нужно есть для зрения
Информация появилась в телеграм-канале красноярского ведомства.
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Специалисты Роспотребнадзора по Красноярску дали советы, как сохранить хорошее зрение.
Во-первых, нужно потреблять лютеин. Он содержится в шпинате, чернике, брокколи, брюссельской капусте, смородине, помидорах, тыкве, кабачке и, конечно же, в морковке.
Также для зрения нужны полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6. Их можно получить из жирной морской рыбы, растительных масел, семечек и орехов.
Важен для организма и цинк, который участвует в поддержке состояния сетчатки, сохраняет прозрачность хрусталика и предотвращает катаракту. Для этого нужно есть бобовые — нут, горох и чечевицу.
Напротив, для глаз вредно кофе. Оно увеличивает внутриглазное давление и может ускорить развитие глаукомы. Также нельзя злоупотреблять алкоголем, жирной и сладкой пищей.