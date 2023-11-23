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Спецоперация на Украине
05:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Материнское сердце успокоилось: жительницы Приморья вернулись из зоны СВО, где служат их родные

Губернатор Приморья встретился с женами и матерями бойцов отряда «Тигр».

Источник: Скриншот

Во Владивостоке состоялась встреча губернатора Приморья Олега Кожемяко, жен и матерей бойцов отряда «Тигр». Женщины недавно вернулись из зоны СВО, где служат их мужья и сыновья. Вместе с главой края они обсудили меры поддержки для участников спецоперации и поделились своими впечатлениями после поездки, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

По словам Олега Николаевича, с 1 января в крае для того, чтобы провести адаптацию для «Тигров» и тех военнослужащих, кто получит рекомендацию от командира, создадут специальную дружину. Здесь будут заниматься охраной общественного порядка, охраной зданий, сооружений и различных объектов. Также для тех, кто пожелает работать в «Приморском водоканале» или «Примтеплоэнерго», проведут дополнительное обучение по всем необходимым навыкам, а при поступлении на работу в эти организации к зарплате будет начисляться еще 30 тысяч рублей.

«Из дома добровольцам привезли гуманитарную помощь. Благодарю командование нашего отряда за организацию такой поездки. Для матерей и жен бойцов очень важно было увидеть своих ребят, пообщаться, узнать, в каких условиях они живут и несут службу».

По словам одной из участниц беседы, после поездки материнское сердце немного, но успокоилось. Женам и матерям показали склад, где хранятся продукты для парней, дали подержать оружие и, конечно же, организовали встречу с их родными.

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