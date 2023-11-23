04:08 (мск), источник: AmurMedia.ru
Валентина Матвиенко и Михаил Дегтярев обсудили дальнейшее развитие Хабаровского края
Встреча состоялась на площадке Совфеда в Москве.
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В рамках Дней Хабаровского края в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации глава региона Михаил Дегтярев встретился с председателем СФ Валентиной Матвиенко. Стороны обсудили ряд важнейших для региона вопросов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Участие в рабочей встрече приняли председатель Законодательной Думы края Ирина Зикунова и сенатор Российской Федерации Андрей Базилевский.
В повестку совещания была вынесена тема социально-экономического развития дальневосточного региона.
Как отметила спикер Совфеда, последний раз Дни Хабаровского края в Совете Федерации проходили 10 лет назад, и за это время многое изменилось.
— Край большой, замечательный, мощный. По многим направлениям видна динамика, улучшение ситуации, которые пора представить на федеральной площадке. Дни субъекта РФ в Совете Федерации — это хорошая возможность презентации потенциала и возможностей региона, чтобы создать условия для его дальнейшего успешного развития, — подчеркнула Валентина Матвиенко.
Отдельно спикер верхней палаты российского парламента отметила успехи территории в увеличении объемов доходов. К слову, доходы краевого бюджета за три года выросли на 45%.
— Под вашим руководством, Михаил Владимирович, доходная часть бюджета Хабаровского края значительно выросла. Надеюсь, эти темпы сохранятся и в этом году, — отметила председатель СФ РФ.
Это подтверждается сегодняшними цифрами. Экономика региона — среди наиболее развитых на Востоке России. Хабаровский край занимает 21 место среди всех субъектов РФ по объему ВРП на человека. По итогам прошлого года объем капиталовложений в территорию превысил 264 млрд рублей. В этом году ожидается более 300 млрд рублей инвестиций.
Наряду с уверенным развитием края и наращиванием промышленного потенциала, существует ряд вопросов, которые губернатор обозначил перед председателем Совфеда. В их числе — реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Комсомольска-на-Амуре, расположенного в ближайшем поселке Хурба.
— Сегодня у жителей Комсомольска-на-Амуре нет возможности летать в Москву, в Санкт-Петербург или на юг России прямыми рейсами. Этого не позволяет ни протяженность, ни состояние взлетно-посадочной полосы. Вместе с тем, требуется комплексная реконструкция и здания местного аэровокзала. Мы долгое время не могли подступиться к этому снаряду, поскольку эта полоса совместного с Минобороны России базирования, — рассказал Михаил Дегтярев.
Но сейчас, уверен глава региона, ситуация сдвинулась с места.
— Во-первых, мы получили соответствующее поручение нашего президента Владимира Владимировича Путина. Во-вторых, поддержку в стенах Совета Федерации, — отметил глава региона.
Рабочую встречу продолжил совместный осмотр выставки Хабаровского края, развернувшейся в здании верхней палаты. Экспозиция презентует регион — родину китов и самолетов — как индустриальный, высокотехнологичный субъект и транспортно-логистический центр на Востоке страны, обладающий уникальной природой, деловой и инвестиционной привлекательностью. Но его главное богатство — это люди.