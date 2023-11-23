04:14 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Хабаровский «СКА-Нефтяник» на выезде уступил архангельскому «Воднику»
Армейцы проиграли вторую встречу в выездной серии.
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В Архангельске состоялся матч Чемпионата России по хоккею с мячом между командами «СКА-Нефтяник» и «Водник». Хабаровчане в этом поединке уступили с разницей всего в один мяч, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Матч изначально ожидался непростым — впервые в этом сезоне дальневосточники играли на открытом воздухе, а перед самой игрой выбыл полузащитник Максим Василенко, у которого поднялась температура. Напомним, «Водник» — не «проходная» команда, а бронзовый призер минувшего Чемпионата России. На протяжении всего игрового времени «СКА-Нефтяник» практически ни в чем не уступал хозяевам льда, сводя к минимуму последствия атак на свои ворота. В этот раз армейцы успешно нейтрализовывали угловые удары, которые оказались большой проблемой в минувшем матче со столичным «Динамо». Судя по всему, Александр Савченко провел большую воспитательную беседу с хоккеистами, и те успешно сделали работу над ошибками.
Тем не менее, удача была на стороне хозяев — они трижды пробили хабаровского вратаря, на что дальневосточники смогли ответить лишь двумя мячами — 3:2 — итоговый счет матча. После того, как «СКА-Нефтяник» уступил «Воднику», клубы поменялись местами в турнирной таблице, и теперь хабаровчане переместились на третье место, разделяя его с «Динамо» и «Енисеем», но у них по одной игре в запасе.
— Игра, думаю, доставила большое удовольствие зрителям, накал все 90 минут. Такие матчи красят наш хоккей, идет настоящая борьба. Но нам чуть-чуть не повезло — было два хороших момента, как говорится «стопроцентных», но парни не смогли их реализовать. А забей они свои голы, игра пошла бы совсем по-другому. Будем двигаться дальше, — прокомментировал главный тренер «СКА-Нефтяника» Александр Савченко.
Следующую игру команда проведет на льду арены «Ерофей» в субботу 25 ноября, соперником армейцев выступит кемеровский «Кузбасс».