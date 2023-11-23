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04:46 (мск), источник: Primgazeta.ru

Приморцев приглашают оценить качество транспортного обслуживания

Опрос можно пройти онлайн.

Источник: Primgazeta.ru

Опрос по оценке удовлетворенности населения качеством обслуживания на пассажирском транспорте предлагают пройти приморцам. С помощью сервиса каждый неравнодушный житель региона сможет не только внести собственный вклад в развитие отрасли, но и помочь общественному транспорту стать удобнее и качественнее.

Опрос проводится по всей России. Его участники оценят график движения и состояние общественного транспорта в своем регионе, удобство перемещения для маломобильных пассажиров, способы оплаты проезда, доступность остановок, обустройство инфраструктуры для общественного транспорта. По результатам специалисты Минтранса РФ рассчитают показатель удовлетворенности качеством транспортного обслуживания в городах и внесут корректировки в мероприятия федерального проекта «Развитие общественного транспорта».

Опрос доступен до 29 ноября на официальном сайте нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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