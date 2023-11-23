Возможность бесплатно отправить тематическую открытку появилась на Северном речном вокзале

«На Северном речном вокзале стартовал совместный проект Московского транспорта и Почты России. Теперь здесь можно купить тематическую открытку и бесплатно отправить ее в любой уголок нашей страны. Северный речной вокзал очень популярен у москвичей и туристов. Сюда приезжают отдохнуть, погулять, интересно провести время или отправиться в путешествие по реке. Мы продолжаем внедрять здесь новые сервисы для комфорта наших пассажиров, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Уточняется, что открытки продаются в сувенирном магазине Музея транспорта Москвы на первом этаже вокзала. В ведомстве добавили, что там же можно подписать их и опустить в специальный почтовый ящик.