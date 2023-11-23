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04:40 (мск), источник: АГН «Москва»

Возможность бесплатно отправить тематическую открытку появилась на Северном речном вокзале

У гостей Северного речного вокзала появилась возможность бесплатно отправить тематическую открытку по всей России, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: Агентство «Москва»

«На Северном речном вокзале стартовал совместный проект Московского транспорта и Почты России. Теперь здесь можно купить тематическую открытку и бесплатно отправить ее в любой уголок нашей страны. Северный речной вокзал очень популярен у москвичей и туристов. Сюда приезжают отдохнуть, погулять, интересно провести время или отправиться в путешествие по реке. Мы продолжаем внедрять здесь новые сервисы для комфорта наших пассажиров, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Уточняется, что открытки продаются в сувенирном магазине Музея транспорта Москвы на первом этаже вокзала. В ведомстве добавили, что там же можно подписать их и опустить в специальный почтовый ящик.

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