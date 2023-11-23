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06:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Стало известно, где жители Иркутска смогут купить живые ели

27 елочных базаров будут работать в Иркутске перед новым годом.

Источник: Комсомольская правда

27 елочных базаров откроются во всех районах Иркутска с 19 по 31 декабря. Там иркутяне смогут купить живые ели, сосны, пихты и лапник. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

— Для того, чтобы предпринимателям разрешили торговать, они обязательно подтверждают происхождение товара. В Иркутске, как правило, продают хвойные деревья, выращенные в регионе, — рассказывают в администрации.

Так жители Правобережного округа смогут купить себе символ нового года по адресам: улица Шевцова, 4, Рабочего Штаба, 62, Баррикад, 185. А также остановки «Музей Декабристов», «Северная», «Копай».

Жителям Октябрьского округа представлены такие адреса для покупки хвойных красавиц: улица Волжская, 3, Байкальская, 209а, Депутатская, 14.

В Ленинском округе торговые точки будут стоять на улицах Муравьева, 17, Тельмана, 38, Шишкина, 9, Воровского, 10/1 и Розы Люксембург, 215 В. А также на остановках «Автостанция», «7-й микрорайон» и «Школьная».

Жителям Свердловского округа за елью нужно будет идти на улицу Академическую, 2а, Терешковой, 23, Маяковского, 5, микрорайон Первомайский, 62, Юбилейный, 42, Университетский (въезд в микрорайон по направлению из центра города). А также на бульвар Рябикова, 5б, микрорайон Ершовский, остановка «Магазин “Лучик”, остановка “Жуковского” и “Академгородок”.

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