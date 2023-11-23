08:42 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Таксисты Хабаровска в циклон вновь взвинтили цены
Стоимость поездок выросла вдвое и больше.
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На территорию Хабаровского края обрушился уже третий в ноябре этого года циклон, принесший с собой снег и усиление ветра. При этом сам город еще не до конца оправился от предыдущих двух метелей, коммунальщики не все улицы и тротуары успели очистить от снега и льда..
Зная, что многие водители оставят свои автомобили на стоянках или в гаражах и будут добираться до работы переполненным общественным транспортом, таксисты снова подняли цены на свои услуги, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Средняя стоимость поездки от дома в районе остановки «Улица Большая» до ул. Дзержинского составляет 270 рублей, но не в непогоду. Таксисты в снегопад не согласны ехать и за удвоенную сумму в 550 рублей. Заявки «ловят» только если оформить поездку не от подъезда, а от ближайшей остановки общественного транспорта, но чуть за меньшую сумму — 400 рублей. Также агрегаторы такси при выборе маршрута следования, не показывают фиксированную стоимость, а лишь ценовой интервал, за который — в теории — можно уехать. Управление федеральной антимонопольной службы пока не дало ответа, как они отслеживают ситуацию с такими «ценовыми играми», но таксисты уже третью неделю продолжают спекулировать на трудностях горожан.
При этом, по информации главного управления госконтроля правительства края, в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре прошло уже четыре рейда, в которых фиксируются систематические нарушения владельцами автомобилей нового закона о такси — в основном это управление транспортными средствами с незаконным использованием символики легкового такси. Также выявлен ряд обычных нелегалов, пользующихся сервисом агрегаторов заказов на частный извоз.