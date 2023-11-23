05:26 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Экс-губернатор Иркутской области поддержал группу «Чайф», раскритиковавшую ДС «Труд»
Ранее музыканты назвали стадион сараем.
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Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко поддержал группу «Чайф», которая раскритиковала стадион «Труд» во время своего выступления в Иркутске 21 ноября. По словам экс-главы региона, дворец спорта является визитной карточкой города. При этом сейчас его состояние оставляет желать лучшего. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.
«Что касается ДС “Труд”, ему очень много лет, он находится в самом центре города — это определенная визитная карточка. Все самые известные наши артисты в нем побывали за эти десятки лет. Конечно, его состояние оставляет желать лучшего, потому что эксплуатируется он достаточно интенсивно. Им пользуются и организации, которые проводят соревнования, и приезжающие артисты. К сожалению, на сегодняшний день не находится желания властей его привести в нормальный порядок. Я не слышал, чтобы кто-то всерьез озаботился этой проблемой», — сказал Сергей Левченко в беседе с НСН.
Он также подчеркнул, что в реставрации нуждаются и другие объекты в городе.
Напомним, что во время концерта в Иркутске в декабре 2018 года лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин назвал дворец спорта «Труд» сараем. Об этом написала одна из зрительниц Наталья Остапенко. В ноябре 2023 года музыканты вновь раскритиковали стадион, отметив, что городу нужна новая площадка для проведения музыкальных мероприятий.
Ранее стадион раскритиковала и российская певица Анита Цой. Во время пресс-конференции в марте 2017 года она также назвала ДС «Труд» сараем, подчеркнув, что залу не хватает нормальных стульев и хорошей акустики.