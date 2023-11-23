07:54 (мск), источник: Комсомольская правда
В автобусах давка, на улице — треш: стало известно, когда в Хабаровске закончится снежный апокалипсис
Снегопад в Хабаровске закончится 24 ноября.
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Снежный циклон грянул в Хабаровске по расписанию. 23 ноября началось с непролазных пробок, космических цен на такси и давки в общественном транспорте. «КП» — Хабаровск" выяснила, сколько еще терпеть такую погоду.
СНЕГОПАД В ХАБАРОВСКЕ 23 НОЯБРЯ 2023: ПОСЛЕДСТВИЯ
Снегопад буквально парализовал Хабаровск в утренний час пик. Город встал в непролазные десятибалльные пробки. Плохо очищенные дороги и «умники», нарушающие правила дорожного движения, спровоцировали транспортный коллапс и злость местных жителей. Особенно вынужденных томиться в автобусах.
Об этом отдельно. Вследствие пробок общественный транспорт приходится ждать дольше. Значит и людей на остановках скапливается больше. В итоге в автобусы и маршрутки пытается влезть целая толпа. Машины буквально лопаются: люди едут неприлично плотно прижатыми друг к другу, из-за чего двери либо не открываются вовсе, либо бьют по пассажирам.
Хочется быстрее и с комфортом — есть такси. Но! Попытка заказать машину ранним утром, когда снегопад и пробки только были еще в зачатке, а цены не улетели в космос, проваливалась у многих. С формулировкой: «Нет свободных водителей». А уже после стоимость эконом-поездки могла доходить и до 1000 рублей.
Из-за ухудшения погоды в Татарском проливе закрыта переправа Ванино — Холмск. Введено ограничение для движения пассажирского и большегрузного транспорта на дорогах Хабаровск — Лидога — Ванино, Ванино — Советская Гавань. От Лидоги до Комсомольска свободно.
КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ СНЕГОПАД В ХАБАРОВСКЕ
Снегопад в Хабаровск принес циклон из Китая. По прогнозам синоптиков, под ударом оказались еще и Бикинский, Вяземский, имени Лазо, Советско-Гаванский и Ванинский районы. Местами людей сносит ветер 15−20 метров в секунду.
Для Хабаровска ноябрьская норма осадков — 26 миллиметров. С учетом прошлых циклонов в краевой столице выпало уже две месячные нормы. Новый снегопад внесет свою лепту: ожидаемый уровень осадков на 23 ноября — четыре-шесть миллиметров.
— В ближайшие сутки в Хабаровске сохраняется снег. В ночь на 24 ноября есть вероятность небольших осадков. Днем ожидается без существенных осадков — слабый снег не исключен, — сообщил «КП» — Хабаровск’Никита Перерва, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».
В вечерний час пик Хабаровск традиционно столкнется с новым коллапсом. Водителям и пешеходам важно быть максимально внимательными и аккуратными на дорогах.