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08:03 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Хуже ледяного дождя: опасное явление накроет Владивосток на 2 дня — новый прогноз

Синоптики сообщили о новых погодных данных — придет уже сегодня.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +10° 4 м/с 62% 754 мм рт. ст. +14°

Опасное явление накроет вскоре Владивосток сразу на 2 дня и окажется оно даже хуже ледяного дождя и прочих осадков. Синоптики метеорологического портала Gismeteo сообщили о новых погодных данных.

Так, уже сегодня, 23 ноября, на столицу ДФО обрушится сильный ветер. Явление ожидается ближе к вечеру, а с мощной силой оно нагрянет к 22:00 часам. В это же время жителям стоит ждать серьезное похолодание в городе — температура воздуха опустится до минусовых значений, а в пятницу, 24 ноября, вовсе до −10 утром.

Отметим, что измеряют силу ветра в баллах по условной 12-балльной шкале Бофорта. Так вот, 18 м/с равны сильному ветру, а 19 и чуть более — это уже шторм, который и обещают в ночь на пятницу.

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