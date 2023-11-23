07:42 (мск), источник: Om1.ru
Семь рейсов задержаны, один отменён: в омском аэропорту произошли сбои в расписании
Причина задержки, судя по всему, в погодных условиях.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В аэропорту Омска массово задерживаются рейсы. По данным на 8 утра с опозданием отправляются семь самолётов, один рейс отменён.
В частности, борт в Томск авиакомпании «ЮВТ Аэро» должен был улететь ещё в 4 утра, но был задержан до 7:40. Рейс в Санкт-Петербург авиакомпании «Россия» по расписанию должен был улететь в 5:30, но был задержан почти на 50 минут.
Задержаны также все рейсы в Москву авиакомпаний «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Сибирь» и «Победа». Срок ожидания для пассажиров составил от 45 минут до 1 часа 45 минут.
Дольше всех своего самолёта придётся ждать пассажирам рейса в Самару и Пермь. Рейс «ЮВТ Аэро» задержан до 11:55, хотя должен был вылететь в 8:10. Рейс по маршруту Омск — Уфа — Минеральные воды авиакомпании «Азимут» и вовсе отменён.