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07:42 (мск), источник: Om1.ru

Семь рейсов задержаны, один отменён: в омском аэропорту произошли сбои в расписании

Причина задержки, судя по всему, в погодных условиях.

Источник: Om1.ru

В аэропорту Омска массово задерживаются рейсы. По данным на 8 утра с опозданием отправляются семь самолётов, один рейс отменён.

В частности, борт в Томск авиакомпании «ЮВТ Аэро» должен был улететь ещё в 4 утра, но был задержан до 7:40. Рейс в Санкт-Петербург авиакомпании «Россия» по расписанию должен был улететь в 5:30, но был задержан почти на 50 минут.

Задержаны также все рейсы в Москву авиакомпаний «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Сибирь» и «Победа». Срок ожидания для пассажиров составил от 45 минут до 1 часа 45 минут.

Дольше всех своего самолёта придётся ждать пассажирам рейса в Самару и Пермь. Рейс «ЮВТ Аэро» задержан до 11:55, хотя должен был вылететь в 8:10. Рейс по маршруту Омск — Уфа — Минеральные воды авиакомпании «Азимут» и вовсе отменён.

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