Главное
Спецоперация на Украине
05:17 (мск), источник: АГН «Москва»

Схема движения на пересечении Косинского шоссе и Салтыковской улицы изменится с 24 ноября

На перекрестке Косинского шоссе и ул. Салтыковская с 24 ноября будет изменена схема движения, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«24 ноября на перекрестке Косинского шоссе и ул. Салтыковская изменится схема движения. Теперь машины поедут быстрее в сторону области. После открытия участка М12 на востоке Москвы больше автолюбителей стали использовать альтернативный маршрут по МСД для поездок в город и за его пределы. Поэтому для улучшения движения: отменяется левый поворот на ул. Салтыковская с Косинского шоссе при движении в центр; изменится режим светофора на перекрестке: увеличится время работы зеленого сигнала для движения в прямом направлении по Косинскому шоссе», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что изменения помогут водителям проезжать быстрее по Косинскому шоссе в область. Автомобилистов попросили быть внимательными и учитывать изменения.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
Схема движения на пересечении Косинского шоссе и Салтыковской улицы изменится с 24 ноября
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта