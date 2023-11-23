Схема движения на пересечении Косинского шоссе и Салтыковской улицы изменится с 24 ноября

«24 ноября на перекрестке Косинского шоссе и ул. Салтыковская изменится схема движения. Теперь машины поедут быстрее в сторону области. После открытия участка М12 на востоке Москвы больше автолюбителей стали использовать альтернативный маршрут по МСД для поездок в город и за его пределы. Поэтому для улучшения движения: отменяется левый поворот на ул. Салтыковская с Косинского шоссе при движении в центр; изменится режим светофора на перекрестке: увеличится время работы зеленого сигнала для движения в прямом направлении по Косинскому шоссе», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что изменения помогут водителям проезжать быстрее по Косинскому шоссе в область. Автомобилистов попросили быть внимательными и учитывать изменения.