05:33 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В новокузнецких сёлах и деревнях четвёртый день нет света и воды
Жительница округа написала об этом в социальных сетях.
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В телеграм-канале «Инцидент Кузбасс» появилась запись от жительницы Новокузнецкого округа о том, что после урагана в воскресенье в некоторых сёлах и деревнях до сих пор нет воды, тепла и света. Речь идет о населённых пунктах Степной, Чистая грива, Кругленькое, Бедарева, Металлург, Ерунаково, Елань, Апанас, Таловая, Рассвет и других.
«Воду начали развозить только на третьи сутки. Бригады энергетиков в некоторых поселениях даже не появлялись. Если сейчас перемерзнут трубы, то у людей не останется шансов», — пишет новокузнечанка.
Жительница Таштагольского округа Дарья, где тоже были проблемы со светом, тем временем ответила на комментарий, что ресурсники работают в меру своих возможностей: «Муж электромонтёр. В воскресенье днём он уехал, а приехал только в понедельник утром, хотя его рабочий график 5/2 с 8 до 17. У нас в Таштаголе свет мигал, отключали на полчаса-час и опять включали. Долго света не было в посёлках, где муж всю ночь и проработал».
Вчера вечером (около 22.30), когда «АиФ в Кузбассе» общался с Дарьей, её муж был на очередном выезде.