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05:33 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В новокузнецких сёлах и деревнях четвёртый день нет света и воды

Жительница округа написала об этом в социальных сетях.

В телеграм-канале «Инцидент Кузбасс» появилась запись от жительницы Новокузнецкого округа о том, что после урагана в воскресенье в некоторых сёлах и деревнях до сих пор нет воды, тепла и света. Речь идет о населённых пунктах Степной, Чистая грива, Кругленькое, Бедарева, Металлург, Ерунаково, Елань, Апанас, Таловая, Рассвет и других.

«Воду начали развозить только на третьи сутки. Бригады энергетиков в некоторых поселениях даже не появлялись. Если сейчас перемерзнут трубы, то у людей не останется шансов», — пишет новокузнечанка.

Жительница Таштагольского округа Дарья, где тоже были проблемы со светом, тем временем ответила на комментарий, что ресурсники работают в меру своих возможностей: «Муж электромонтёр. В воскресенье днём он уехал, а приехал только в понедельник утром, хотя его рабочий график 5/2 с 8 до 17. У нас в Таштаголе свет мигал, отключали на полчаса-час и опять включали. Долго света не было в посёлках, где муж всю ночь и проработал».

Вчера вечером (около 22.30), когда «АиФ в Кузбассе» общался с Дарьей, её муж был на очередном выезде.

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