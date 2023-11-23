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05:50 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Будущим механизаторам, электромонтёрам и т.д. установят гибкий график учёбы

Об этом договорился Дмитрий Анисимов с руководителями учебных заведений.

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов договорился с руководством ссузов установить гибкий учебный план для определённых студентов. Речь идёт о механизаторах, трактористах, дорожниках, электромонтёрах и др.

«Руководители ссузов также сообщили о дополнительной возможности переподготовки специалистов для нужд предприятия благоустройства. Такое обучение будет бесплатным для человека. В скором времени техникумы и колледжи начнут формирование первых групп по самым востребованным в нашем городском хозяйстве специальностям», — пишет глава областной столицы.

Он говорит, что задача предприятий и города — гарантировать людям трудоустройство и соответствующую зарплату. Эту работу хотят наладить до автоматизма в ближайшие пять лет.

Мы рассказывали, что Кузбассу остро не хватает людей рабочих профессий.

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