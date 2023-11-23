05:50 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Будущим механизаторам, электромонтёрам и т.д. установят гибкий график учёбы
Об этом договорился Дмитрий Анисимов с руководителями учебных заведений.
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Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов договорился с руководством ссузов установить гибкий учебный план для определённых студентов. Речь идёт о механизаторах, трактористах, дорожниках, электромонтёрах и др.
«Руководители ссузов также сообщили о дополнительной возможности переподготовки специалистов для нужд предприятия благоустройства. Такое обучение будет бесплатным для человека. В скором времени техникумы и колледжи начнут формирование первых групп по самым востребованным в нашем городском хозяйстве специальностям», — пишет глава областной столицы.
Он говорит, что задача предприятий и города — гарантировать людям трудоустройство и соответствующую зарплату. Эту работу хотят наладить до автоматизма в ближайшие пять лет.
Мы рассказывали, что Кузбассу остро не хватает людей рабочих профессий.