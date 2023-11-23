09:11 (мск), источник: РИА Новости
Российский актер трагически погиб в Индии в 37 лет
В Индии при неизвестных обстоятельствах погиб 37-летний актер из России Белецкий.
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Актер Максим Белецкий погиб в Индии в возрасте 37 лет, сообщается на странице Республиканского театра кукол Йошкар-Олы во «ВКонтакте».
«На днях прилетела весть о трагической гибели актера Максима Белецкого <…> в Индии. По информации от его родственников, он будет кремирован и похоронен там же», — отмечается в посте.
Артист играл в спектаклях для как для взрослого зрителя, так и в постановках для детей.
Ранее полиция штата Химачал-Прадеш сообщила об обнаружении тел двух россиян — мужчины (37 лет) и женщины (21 год) — в районе населенного пункта Маникаран на севере Индии. Рядом с телами туристов обнаружены мобильные телефоны и паспорта погибших, а также записки. В посольстве Индии сообщили РИА Новости, что смерть россиян, по первичным данным, не носила насильственного характера. По информации издания The Times of India, погибших зовут Максим Белецкий и Анна Ранцева.
Белецкий окончил Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени И. С. Палантая. Затем в Российском государственном институте сценических искусств в Санкт-Петербурге он получил режиссерское образование. В 2007—2021 годах артист служил в «Республиканском театре кукол» в столице Марий Эл.