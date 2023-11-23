Жители элитного района во Владивостоке возмущены салоном мужского массажа: звуки специфические

В одной из высоток на улице Некрасовской во Владивостоке открылся салон эротического массажа. Несмотря на вывеску, которая гласит, что это «спа-салон», внутри никакого СПА и даже оздоровительного массажа нет. Вместо профессионалов в медицинских халатах — полностью голые девушки, которые, судя по сайту организации, дарят мужчинам «релаксацию» — одну или несколько за сеанс в зависимости от тарифа.
Как рассказала Татьяна Павловна, жительница квартиры, которая находится ровно над салоном, около года назад жизнь стала невыносимой: мешают специфические звуки, возгласы по ночам.
Как рассказала «Вести: Приморье» управляющая ТСЖ «Парус», жалобы писали в разные инстанции, даже вызывали участкового. Но ответ получают всегда одинаковый: ничего незаконного не происходит.
Людей возмущает еще реклама заведения: прямо напротив детской площадки в окнах видны силуэты обнаженных девушек. А если зайти на сайт, то можно сильно удивиться: фотографии голых девушек и парней, даже без подтверждения своего возраста, могут увидеть даже дети.
Владелица салона не считает, что делает что-то незаконное. Объясняет, что это просто шоу, никакой проституции. Свой массажный салон бизнесвумен сравнила со стриптизом.
Жители дома надеются, что круглосуточное заведение хотя бы снизит уровень специфического шума по ночам.
Ранее «ФедералПресс» писал об аналогичной проблеме у жителей Южно-Сахалинска. Там бордель открыли в квартире многоэтажки. Соседи жалуются на раздетых девушек в подъезде и их клиентов. И, разумеется, на громкие звуки за стенкой.