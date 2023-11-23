07:34 (мск), источник: PrimaMedia.ru
«Мама назвала в честь Владивостока»: легенда хоккея о спорте в столице ДФО
Владислав Третьяк приехал на студенческий хоккейный турнир.
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Во Владивосток приехал Владислав Третьяк, президент федерации хоккея России, увенчанный олимпийскими и мировыми титулами. Визит приурочен к старту студенческого хоккейного турнира Student hockey Asia Challenge 2023, который начнется 23 ноября. Накануне Третьяк встретился с китайскими хоккеистами, а также дал эксклюзивное интервью корреспонденту ИА PrimaMedia.
Разговор коснулся и личных воспоминаний Третьяка. Легенда хоккея признался, что его имя — дань уважения к Владивостоку.
Я как-то в своем интервью говорил, что мама меня назвала в честь Владивостока: Владислав схоже с названием вашего города Владивосток. Моя мама была во Владивостоке и в Хабаровске во время [Великой Отечественной] войны и ей очень нравилось здесь. Она говорила, что когда появится сын обязательно назову его Владиславом. Так что мы с Владивостоком родственники, — поделился он.
В разговоре также затронули текущее положение хоккейной команды «Адмирал», занимающей последнюю строчку в лиге. Третьяк выразил мнение, что такая ситуация скорее носит временный характер, ведь у команды есть все шансы для улучшения результатов.
Во Владивостоке хорошие болельщики, хорошая команда. Но знаете этот сезон пока неудачно идет. Я слежу, конечно, владивостокцы меньше всех набрали очков. Тренеры должны посмотреть в чем команда может добавить, потому что проигрывает, с разницей в одну шайбу. Возможно резервы еще есть, — подчеркнул хоккеист.