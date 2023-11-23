06:05 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Впервые в России в Шерегеше состоится квест-фест для горнолыжников
Победитель получит путевку в Египет на двоих в пятизвёздочном отеле.
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С 3 по 9 декабря на курорте «Шерегеш» в Кузбассе пройдёт первый горнолыжно-развлекательный квест «Снегомания». Победитель получит бесплатную путёвку в Египет на двоих с проживанием в пятизвёздочном отеле (авиаперелёт и медстраховка включена).
«Каждый день будет квест с заданиями на горе, за которые участники будут получать баллы, а каждый вечер — подведение итогов, награждение лучших за день, а также караоке-батлы, квартирники, КВИЗы, карнавальные вечеринки, Stand up c комиками телеканала ТНТ. В финале — церемония награждения и большой музыкальный open-air концерт, одним из хедлайнеров которого может стать певица Глюк OZA. Мы ведём с ней переговоры», — говорит представитель компании-подрядчика по проведению фестиваля, директор КБ «Энгиро» Никита Гирин.
Каждое утро чат-бот Телеграмма будет отправлять участникам программу дня и сет из 8−10 заданий на скорость, интеллект, логику и креативность, которые можно выполнять в любой последовательности. Участие в квест-фесте бесплатное, необходима только регистрация на сайте.
Мы подробно рассказывали о том, как прошло открытие горнолыжного сезона в Шерегеше 17 ноября, когда на горе чуть ли не впервые за 20 лет шёл дождь.