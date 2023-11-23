07:11 (мск), источник: Комсомольская правда
Количество рейсов в Москву увеличили в Хабаровске
Полеты состоятся в новогодние праздники.
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Крупная авиакомпания сделала новогодний сюрприз своим клиентам, добавив 14 дополнительных авиарейсов из Хабаровска в Москву. Они состоятся на зимних каникулах — с 25 декабря по 8 января.
— С учетом этого на новогодних каникулах частота полетов между Шереметьево и Хабаровском будет увеличена до 20 рейсов в неделю, — рассказали в министерстве транспорта Хабаровского края.
Вводить дополнительные рейсы начали в конце прошлого года по просьбе главы региона Михаила Дегтярева. В этом году перевозчик принял такое решение самостоятельно из-за повышенного спроса.
Кроме того, в авиакомпании рассмотрят возможность ввести дополнительные рейсы по другим популярным дальневосточным маршрутам, но в том случае, если будет повышенный спрос в пиковые периоды.
В результате взаимодействия правительства Хабаровского края, регионального минтранса и авиаперевозчиков пассажиропоток вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.