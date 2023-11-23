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Спецоперация на Украине
08:26 (мск), источник: Комсомольская правда

На трассе М-5 в Челябинской области 23 ноября действуют новые ограничения

Участок трассы М-5 в Челябинской области закрыли для фур, такси и автобусов.

В Челябинской области 23 ноября ввели новые ограничения на проезд автобусов, грузовиков и такси. С 9:00 этим видам транспорта нельзя выезжать на участок трассы М-5 с 1548 по 1871 километр.

— Ориентировочное время окончания ограничения движения 17: 00 23 ноября, — сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал». — Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий.

Неблагоприятные условия — это снег, дождь, перепады температур, ветер до 14 метров в секунду и гололед.

Ограничения из-за плохой погоды вводят второй день подряд.

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