08:26 (мск), источник: Комсомольская правда
На трассе М-5 в Челябинской области 23 ноября действуют новые ограничения
Участок трассы М-5 в Челябинской области закрыли для фур, такси и автобусов.
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В Челябинской области 23 ноября ввели новые ограничения на проезд автобусов, грузовиков и такси. С 9:00 этим видам транспорта нельзя выезжать на участок трассы М-5 с 1548 по 1871 километр.
— Ориентировочное время окончания ограничения движения 17: 00 23 ноября, — сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал». — Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий.
Неблагоприятные условия — это снег, дождь, перепады температур, ветер до 14 метров в секунду и гололед.
Ограничения из-за плохой погоды вводят второй день подряд.