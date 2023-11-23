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07:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Где был, останется загадкой: в Хабаровске спустя четыре месяца нашли пропавшего подростка

Пропавшего подростка нашли спустя четыре месяца в Хабаровском крае.

Источник: Комсомольская правда

В июле волонтеры ДПСО «Лига Спас» опубликовали ориентировку на 16-летнего подростка из Хабаровска. В последний раз молодого человека видели в районе улицы Панфиловцев 17 июля. С тех пор о том, где может быть парень, ничего не было известно.

Родные и неравнодушные уже не надеялись на хороший исход: редко, когда спустя столько времени пропажи люди находятся живыми. Но не в этом случае. Накануне, 22 ноября, волонтеры вновь опубликовали ориентировку с зеленой лентой посередине и надписью, от которой сразу от сердца отлегло: «Найден, жив».

Где все это время находился подросток, остается загадкой: об этом говорить никто не будет. Но это уже и неважно — живой ведь. А парня между тем искал весь Дальний Восток: ориентировки распространяли в ЕАО, Амурской области, Приморском крае.

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