07:15 (мск), источник: Комсомольская правда
Китайских строителей могут поселить в общежитиях ДВФУ во Владивостоке
В ДВФУ прокомментировали возможность расселения рабочих из КНР в общежитиях.
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Строителей из КНР, работающих над музейным и театрально-образовательным комплексом во Владивостоке, могут поселить в общежитиях ДВФУ. Вопрос жилья для специалистов Поднебесной рассматривается совместно с университетом, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу образовательного учреждения.
Как рассказал Евгений Кошелев, руководитель ООО «СТГ-Восток», на объекте трудится около 200 человек, причем 150 из них — китайские специалисты. Компания из Харбина наращивает количество рабочих — к весне 2024 года на стройке в районе Орлиной сопки будет задействовано 1000 сотрудников. И им нужно где-то ночевать и отдыхать. Когда появилась информация, что иностранцев разместят в жилых корпусах университета, в соцсетях возникла паника:
«То есть, на них места есть…», — негодуют одни студенты в каналах Telegram.
«Сейчас бы строителем устроиться, чтобы общагу дали», — иронизируют другие.
Их можно понять: в новом учебном году многие ребята остались на улице из-за новых правил заселения в общежития.
«ДВФУ совместно с компанией “Стройтрансгаз-Восток” обсуждает вопрос по предоставлению для проживания сотрудников компании пустующего здания по ул. Державина, 17, которое по причине аварийного состояния выведено из эксплуатации более 5 лет назад и уже давно не используется для размещения студентов ДВФУ», — подчеркнули в пресс-службе университета.
Отметим, что работа над музейным и театрально-образовательным комплексом идет полным ходом:
«Сейчас ведутся работы по возведению монолитного каркаса, он готов почти 90%: из 67 тысяч плановых кубов железобетона залита почти 61 тысяча. По театру оперы и балета выполняются монолитные конструкции седьмого этажа. В музейном комплексе и высшей школы музыкально-театрального искусства монолитные работы выполнены, сегодня китайские коллеги приступили к устройству перегородок», -сообщил подрядчик.
Напомним, проект реализуется по распоряжению президента РФ Владимира Путина. На Русском острове появятся филиалы Московской государственной академии хореографии и Центральной музыкальной школы, Образовательный центр со столовой и бассейном, интернаты для учеников, общежитие для студентов РГИСИ и три многоквартирных дома для преподавателей и артистов. На сопке Орлиное Гнездо (улица Аксаковская) разместятся три здания: театральный, музейный и образовательный блоки комплекса. Здесь откроются филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи, Музея Востока, Российского государственного института сценических искусств, Школа креативных индустрий и сцена Мариинского театра.