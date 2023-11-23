07:03 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Кузбассу нужно 32 млрд руб для обновления общественного транспорта
Эта сумма нужна в ближайшие шесть лет.
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Как сообщает «Интерфакс», для обновления общественного транспорта в Кузбассе до 2030 года властям нужно 32,1 млрд рублей. Регион надеется на федеральную поддержку.
«Трамвайная система должна быть хребтом общественного транспорта в городах, где нет метро. После метро и городских электричек только трамвай может быть образующей главной пассажироёмкой системой в системе общественного транспорта», — цитирует издание слова министра транспорта Кузбасса Сергея Рубана.
Области необходимо закупить 670 автобусов (11,2 млрд рубю), 110 троллейбусов (4,5 млрд руб.) и 170 трамвайных вагонов (16,4 млрд руб.). Закончить приобретать троллейбусы для региона чиновники хотят до 2028 года (сначала для Кемерова, потом для Новокузнецка и Ленинска-Кузнецкого).
Трамваи планируют закупать для Кемерова, Новокузнецка, Осинников и Прокопьевска. Также в планах властей в ближайшие шесть лет полностью перевести автобусы на газ (сейчас на нём работает около 70% парка).