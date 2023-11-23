На Южном Урале ожидаются снегопады, метели и ночные морозы до −19 градусов

Днём в регионе столбики уличных термометров покажут −2… −7 градусов с понижением до −10. Восточный ветер с переходом на западный подует со скоростью 5−10 м/с, его порывы могут достичь 17 м/с. В ночь на пятницу похолодает до −11…-16, а при прояснении до −19.
Непогода сделает дороги скользкими, автомобилистам необходимо быть внимательными.
В Челябинске сегодня будет облачно, пройдёт снег. В течение дня с −2…-4 градусов похолодает до −8…-10. Погодную картину дополнит юго-восточный ветер с переходом на западный со скоростью 5−10 м/с. Предстоящей ночью температура за окном опустится до −13…-15.
Тем временем в регионе вовсю создают новогоднее настроение. Например, в минувшие выходные по реке Миасс в Челябинске проплыли Деды Морозы и Снегурочки. Таким необычным флешмобом закрыли сезон челябинские сапсёрферы и каякеры.