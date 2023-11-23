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07:54 (мск), источник: Pchela.News

На Южном Урале ожидаются снегопады, метели и ночные морозы до −19 градусов

В четверг, 23 ноября, в Челябинской области ожидаются осадки преимущественно в виде снега и порывистый ветер, в южных районах возможны метели. На дорогах образуется гололедица, поэтому водителям стоит быть особенно осторожными. Такой прогноз дали синоптики местного отделения Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +10° 4 м/с 62% 754 мм рт. ст. +9°
Источник: Pchela.News

Днём в регионе столбики уличных термометров покажут −2… −7 градусов с понижением до −10. Восточный ветер с переходом на западный подует со скоростью 5−10 м/с, его порывы могут достичь 17 м/с. В ночь на пятницу похолодает до −11…-16, а при прояснении до −19.

Непогода сделает дороги скользкими, автомобилистам необходимо быть внимательными.

В Челябинске сегодня будет облачно, пройдёт снег. В течение дня с −2…-4 градусов похолодает до −8…-10. Погодную картину дополнит юго-восточный ветер с переходом на западный со скоростью 5−10 м/с. Предстоящей ночью температура за окном опустится до −13…-15.

Тем временем в регионе вовсю создают новогоднее настроение. Например, в минувшие выходные по реке Миасс в Челябинске проплыли Деды Морозы и Снегурочки. Таким необычным флешмобом закрыли сезон челябинские сапсёрферы и каякеры.

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