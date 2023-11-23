10:17 (мск), источник: MOS.Ru
Началась подготовка к установке памятника народному артисту СССР Михаилу Ульянову
Общая высота памятника составит 3,6 метра.
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В Москве появится памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
«Памятник будет установлен в парке “Михайловский сад”, расположенном между улицами Бахрушина и Татарской. В настоящее время ведутся подготовительные работы для устройства фундамента монумента», — рассказал Рафик Загрутдинов.
Вес скульптурной части памятника составит 2700 килограммов. Высота бронзовой фигуры артиста — 2,2 метра. Установят ее на гранитный постамент. Кроме того, специалисты смонтируют скамью из того же материала. Общая высота памятника будет составлять 3,6 метра.
Михаил Ульянов — актер, режиссер, педагог и общественный деятель. Он был художественным руководителем Театра имени Евгения Вахтангова, много выходил на сцену и сам. Кроме того, артист сыграл около 70 ролей в кино. Среди картин с его участием — «Живые и мертвые», «Братья Карамазовы», «Битва за Москву», «Мастер и Маргарита», а также другие ленты.
В 1966 году Михаил Ульянов получил Ленинскую премию за исполнение роли Егора Трубникова в фильме «Председатель». В 1969-м ему присвоили звание народного артиста СССР. Кроме того, Михаил Ульянов был обладателем Государственной премии СССР, двух орденов Ленина и других наград.