09:20 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz
В Астане на трех маршрутах станет больше автобусов
В пресс-службе компании City Transportation Systems заявили Zakon.kz об увеличении количества автобусов на трех маршрутах с 23 ноября 2023 года.
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Отмечено, что это позволит существенно снизить нагрузку на маршруты.
«С 23 ноября 2023 года будет увеличено количество автобусов в будние дни на маршрутах № 22, 35, 71».
А именно:
Также в компании предупредили, что с 23 ноября будет увеличено количество автобусов на пригородных маршрутах № 307 и № 312.