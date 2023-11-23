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09:20 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

В Астане на трех маршрутах станет больше автобусов

В пресс-службе компании City Transportation Systems заявили Zakon.kz об увеличении количества автобусов на трех маршрутах с 23 ноября 2023 года.

Источник: Zakon.kz

Отмечено, что это позволит существенно снизить нагрузку на маршруты.

«С 23 ноября 2023 года будет увеличено количество автобусов в будние дни на маршрутах № 22, 35, 71».

City Transportation Systems

А именно:

  • на маршруте № 22 — на три автобуса (с 9 ед. до 12 ед.);
  • на маршруте № 35 — на два автобуса (с 13 ед. до 15 ед.);
  • на маршруте № 71 — на два автобуса (с 16 ед. до 18 ед.).

Также в компании предупредили, что с 23 ноября будет увеличено количество автобусов на пригородных маршрутах № 307 и № 312.

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