07:56 (мск), источник: Комсомольская правда
В аэропорту Челябинска задержались несколько рейсов
22 и 23 ноября в Челябинске задержался вылет и прилет нескольких самолетов.
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Вечером 22 ноября с запозданием отправились рейсы в Сочи, Москву, Новосибирск, Санкт-Петербург. Задержка составила от получаса до полутора часов.
Утром 23 ноября с запозданием отправились самолеты в Москву, Санкт-Петербург, Волгоград. Отклонение от расписания — 20−45 минут.
С задержкой приземлились самолеты из Москвы и Тбилиси: оба с запозданием вылетели в направлении Челябинска.
Работу аэропорта затрудняет снег с дождем. В такую погоду нужно расчищать взлетно-посадочную полосу и проводить специальную обработку самолетов. Накануне взлетно-посадочная полоса резко начала обледеневать сразу после начала осадков. Из-за этого прилетевшему из Москвы самолету пришлось кружить над Челябинском.
В пресс-службе воздушной гавани, тем не менее, сообщили, что 22 и 23 ноября аэропорт работает в штатном режиме.
— Отмен рейсов по метеоусловиям нет. Все службы работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов. В условиях снегопада осуществляется постоянная попеременная расчистка и обработка взлетно-посадочной полосы и перрона от снега и наледи, — заявили в аэропорту.