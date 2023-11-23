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09:43 (мск), источник: МК.RU Волгоград

В Волгограде обсуждают слухи о запрете новогодних фейерверков

В соседней Ростовской области накануне, 22 ноября, появилась информация о запрете на Новый год использования пиротехники.

Источник: Freepik

Жители Волгоградской области тоже задались вопросом, а не распространится ли такой запрет на наш регион и можно ли будет запускать в праздники салюты.

В преддверии новогодних праздников в субъектах РФ обсуждаются запреты на новогодние фейерверки. Так, в среду, 22 ноября, глава Ростовской области, которая находится по соседству с Волгоградской, в ТГ-канале сделал заявление. Он сообщил, что на территории региона использовать пиротехнические изделия (салюты, фейерверки и т. д.) с 1 декабря 2023 года до 1 марта 2024 года строго запрещается. Такое решение принял местный оперативный штаб, соответствующий указ будет подписан в ближайшее время.

Добавим, что в Волгоградской области пока подобного запрета не озвучивалось.

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