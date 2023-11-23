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07:13 (мск), источник: АГН «Москва»

Собянин: 25 новостроек по программе реновации ввели на юге Москвы

В Южном административном округе ввели в эксплуатацию 25 новостроек по программе реновации. 23 дома уже передали под заселение, еще в два горожане начнут переезжать в ближайшее время. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

«На юге столицы новые квартиры получили больше 11,2 тыс. человек из 72 домов. Сейчас возводим еще 17 новостроек — в районах Бирюлево Восточное и Западное, Нагатинский Затон, Нагорный, Нагатино-Садовники, Чертаново Южное и Царицыно», — написал мэр.

Он добавил, что также создается вся необходимая для комфортной жизни социальная инфраструктура.

Так, в Чертаново Южном на ул. Кировоградская ввели в эксплуатацию новый детский сад на 125 мест. Еще один, на 150 мест, начали строить на ул. Газопровод. В Бирюлево Восточном почти готова детско-взрослая поликлиника.

«В Зябликово на пересечении ул. Шипиловская и Орехового проезда возводим физкультурно-оздоровительный комплекс “Акварис”. Спортивный объект появится также в Орехово-Борисово Южном, сейчас он на стадии разработки градостроительной документации. С помощью инвестора планируем обустроить площадку для мотокросса в Царицыно. Уже утвердили изменения в правилах землепользования и застройки, которые позволят это сделать», — добавил Сергей Собянин.

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