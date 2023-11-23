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09:28 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Снегопад и метель ожидаются в Беларуси в четверг

МИНСК, 23 ноя — Sputnik. В четверг во многих районах Беларуси ожидается сильный снег, метель, по западу республики — гололед, сообщили в Белгидромете.

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Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно, утром и днем на большей части территории страны пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь. Также ожидается метель, а по западу республики на большей части территории будет гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Утром и днем на большей части территории страны прогнозируется усиление юго-западного ветра порывами 15−20 м/с. Дневная температура воздуха будет колебаться от −4°С по востоку до +5°С по западу.

В связи с такими погодными условиями в Белгидромете объявили на сегодня оранжевый уровень опасности, это значит, что погодные условия представляют реальную опасность.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения ДТП.

Сильный и порывистый ветер может привести к падению деревьев, обрушению слабо укрепленных конструкций, кровель зданий и сооружений. Гололед может стать причиной повышенного травматизма среди населения.

Прогноз погоды по регионам

В Минске в четверг будет облачно. Днем в белорусской столице ожидается сильный снег, метель, а вечером — мокрый снег, дождь, слабый гололед (вероятность осадков более 90%). На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Столбик термометра поднимется до отметки 0…+2°C. Ветер будет юго-западный 6−11 м/с, в утренние и дневные часы порывы ветра усилятся до 15−18 м/с.

В Гомеле и Могилеве днем температура воздуха составит 0…-2°C. В этих областных центрах также будет облачно. В Гомеле временами будет идти снег и мокрый снег, в Могилеве ожидается снегопад и метель. Также будет слабый гололед, а на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер юго-западный 6−11 м/с с порывами до 15−18 м/с.

В Витебске будут схожие погодные условия, но немного холоднее: облачно, сильный снег, метель, гололедица, −1…-3°C, ветер юго-западный 6−11 м/с с порывами до 15−18 м/с.

В Бресте и Гродно ожидаются плюсовые значения температуры воздуха — +3…+5°C. В этих областных центрах в четверг также ожидается облачная погода. Временами прогнозируются осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). Также будет гололед и на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный 6−11 м/с с порывами до 15−18 м/с.

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