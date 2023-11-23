11:32 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В Ташкенте всего за несколько дней построили помещения под линией надземного метро
В хокимияте Ташкента прокомментировали скорое строительство объектов под линией надземного метро.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В соцсетях распространилось видео, на котором говорится, что всего за несколько дней в Яшнабадском районе построили ряд объектов обслуживания.
Ранее мы писали, что на земельных участках между 1−5 станциями наземного метро «Дустлик-Куйлюк» столичного метрополитена планируется построить велодорожки, автостоянки, парки, детские и спортивные площадки, а также точки торговли и услуг.
В хокимияте Ташкента сообщили, что в целях рационального использования каждого квадратного метра в столице разработан проект, предусматривающий создание помещений для осуществления деятельности по торгово-бытовому обслуживанию в пространствах, прилегающих к линиям эстакадного транспорта.
В администрации города отметили, что общая площадь неиспользованных пространств под линиями надземного метро составляет 100 тыс. кв. метров, минимум 50% которых могут стать дополнительной точкой получения дохода для предпринимателей.
Отмечается, что стоимость покупки или аренды данных помещений будет намного приемлемой по сравнению с нежилыми помещениями на первых этажах жилых комплексов.
Сообщается, что пилотно коммерческие помещения были открыты в середине прошлого года вблизи 2-й станции метро. После успешного осуществления проекта было решено внедрить его между 3-й и 4-й станциями — в более густонаселенных локациях. И далее, на первой стадии предусмотрена организация таких помещений до круга «Рохат», а на второй — от круга «Рохат» до рынка «Куйлюк».
«Конечно, мы понимаем, что такой темп работ не совсем обычный, а именно, быстрые темпы работы объясняются стремлением минимизировать сроки неудобств для местных жителей и воспользоваться благоприятными погодными условиями в этот период года», — говорится в сообщении хокимията.