08:07 (мск), источник: Комсомольская правда
Жители Башкирии смогут наблюдать Юпитер рядом с Луной
Жители Башкирии смогут стать свидетелями необычного космического явления.
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Перед ними предстанут Юпитер и Луна. Астрономическое событие произойдет в ночь с 25 на 26 ноября.
Как сообщили в Уфимском планетарии, светила будут видны на юго-востоке. Юпитер будет выглядеть, как яркая звезда на ночном небе, и расположится немного ниже и правее спутника Земли.
Астрономы говорят, что наблюдать за небесными телами можно будет до утра.