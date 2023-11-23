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08:07 (мск), источник: Комсомольская правда

Жители Башкирии смогут наблюдать Юпитер рядом с Луной

Жители Башкирии смогут стать свидетелями необычного космического явления.

Перед ними предстанут Юпитер и Луна. Астрономическое событие произойдет в ночь с 25 на 26 ноября.

Как сообщили в Уфимском планетарии, светила будут видны на юго-востоке. Юпитер будет выглядеть, как яркая звезда на ночном небе, и расположится немного ниже и правее спутника Земли.

Астрономы говорят, что наблюдать за небесными телами можно будет до утра.

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