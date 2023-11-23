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14:49 (мск), источник: СуперОмск

Омским детям раздадут 50 тысяч сладких новогодних подарков от губернатора

Минспорт Омской области открыл в среду, 22 ноября 2023 года аукционы на выполнение работ по изготовлению, формированию и поставке новогодних подарков для детей Омской области на общую сумму 22,5 миллиона рублей.

Источник: Freepik

Согласно документам, представленным на портале Госзакупок, по одному из контрактов предстоит поставить в Концертный зал Омска 6 300 подарков в картонных коробках весом не менее 900 граммов каждый. При этом срок годности должен составлять не менее 3 месяцев с даты подписания документов о приемке. Эти подарки, судя по всему, раздадут на губернаторской елке.

По другому контракту 43 700 сладких подарков с такими же характеристиками необходимо поставить в администрации муниципальных районов Омской области, а также детские дома, школы-интернаты, центры социального обслуживания населения в Омске, в региональный Минспорт и в силовые ведомства.

Добавим, как правило, новогодние подарки от губернатора могут получить дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети ветеранов и участников боевых действий, дети военнослужащих и некоторые другие. При этом подарки предусмотрены для детей определенного возраста — обычно от 3 до 12−14 лет.

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