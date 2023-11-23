Омским детям раздадут 50 тысяч сладких новогодних подарков от губернатора

Согласно документам, представленным на портале Госзакупок, по одному из контрактов предстоит поставить в Концертный зал Омска 6 300 подарков в картонных коробках весом не менее 900 граммов каждый. При этом срок годности должен составлять не менее 3 месяцев с даты подписания документов о приемке. Эти подарки, судя по всему, раздадут на губернаторской елке.
По другому контракту 43 700 сладких подарков с такими же характеристиками необходимо поставить в администрации муниципальных районов Омской области, а также детские дома, школы-интернаты, центры социального обслуживания населения в Омске, в региональный Минспорт и в силовые ведомства.
Добавим, как правило, новогодние подарки от губернатора могут получить дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети ветеранов и участников боевых действий, дети военнослужащих и некоторые другие. При этом подарки предусмотрены для детей определенного возраста — обычно от 3 до 12−14 лет.