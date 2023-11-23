Иркутские вездеходы спасают жизни бойцам в зоне СВО

Изначально эти юркие, но обладающие недюжинной проходимостью’машинки задумывались как транспорт для охотников, рыболовов и туристов. И, как признают в «Народном фронте» были весьма востребованы у этих увлеченных людей. Теперь же их ждут бойцы «за ленточкой».
«Вездеход повышенной проходимости, для него нет преград, можно перевозить груз. За счёт низкого давления в шинах лавирует по минам. Можно пересекать реки водоемы как на лодке, — рассказал основатель и руководитель “Байкал 4 X4” Александр Чубаков.
Как уточнили в иркутском ОНФ, за ленточку уже уехали два таких вездехода. Причем адресно: для земляков — бойцов из Заларинского района.
Есть у предприятия и заказы от волонтёров из других регионов, готовых приобрести машины для своих ребят.