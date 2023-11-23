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Спецоперация на Украине
09:00 (мск), источник: ТК Город

Иркутские вездеходы спасают жизни бойцам в зоне СВО

Иркутские автомеханики из компании «Байкал 4/4» освоили серийное производство компактных вездеходов, которые уже отлично зарекомендовали себя в зоне проведения специальной военной операции, сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на региональное отделение ОНФ.

Источник: Соцсети

Изначально эти юркие, но обладающие недюжинной проходимостью’машинки задумывались как транспорт для охотников, рыболовов и туристов. И, как признают в «Народном фронте» были весьма востребованы у этих увлеченных людей. Теперь же их ждут бойцы «за ленточкой».

«Вездеход повышенной проходимости, для него нет преград, можно перевозить груз. За счёт низкого давления в шинах лавирует по минам. Можно пересекать реки водоемы как на лодке, — рассказал основатель и руководитель “Байкал 4 X4” Александр Чубаков.

Как уточнили в иркутском ОНФ, за ленточку уже уехали два таких вездехода. Причем адресно: для земляков — бойцов из Заларинского района.

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Есть у предприятия и заказы от волонтёров из других регионов, готовых приобрести машины для своих ребят.

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