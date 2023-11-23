Новосибирск признали городом с самым высоким качеством жизни

Новосибирские аналитики составили рейтинг качества жизни в городах России по ряду определенных критериев. В их список входят уровень материального благополучия, проявляющееся через активность потребителей, доступность недвижимости, качество медицины, состояние экологии, образование и другие направления.
В этом году Новосибирск признали городом с высоким качеством жизни. Среди остальных городов он расположился на 12 месте. На верхних строчках оказались Москва, Грозный, Санкт-Петербург, Тюмень, Севастополь. Также верхние места заняли города Сочи, Калуга, Екатеринбург, Сургут, Казань. На 11 месте расположилась Тула, а на 13 — Вологда.
Аналитики также назвали одну из сильных сторон Новосибирска — высокую самооценку уровня материального благополучия. Такой вывод был сделан исходя из покупательской способности жителей. Кроме этого, специалисты заявили, что в городе высокий уровень удовлетворенности работой ЖКХ.